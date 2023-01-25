Barajlarda sular çekildi, atıklar gün yüzüne çıktı

İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi düşmeye devam ediyor. Bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 29.65 olarak açıklandı. Barajlarda suların çekilmesinin ardından İBB ekiplerince çevre temizleme planı gerçekleştirdi. Bu kapsamda Terkos Barajı, Alibey Barajı, Ömerli Barajı, Elmalı Barajı, Sazlıdere Barajı, Darlık Barajı ve Büyükçekmece Barajı temizlenmeye başlandı. Ekipler, ilk gün 74 araç ve 420 personelle sahaya indi. İhtiyaca göre personel sayısını 476'ya yükseltip, 83 araca çıkarıldı. Toplanan çöplerin geri kazanım ve kompost tesisine gönderilerek, değerlendirileceği öğrenildi. Baraj temizliğinin yaklaşık bir hafta içinde tamamlaması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel