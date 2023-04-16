Barajlarda su seviyesi arttı, doğa turizmi başladı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde Mart, Nisan ayında etkili olan yağışlar sonrası Kozan Baraj Gölü doluluk oranı yüzde 25 seviyesinden, yüzde 37'ye yükseldi.

Yüzde 25'e düşen Kozan Baraj Gölünün su seviyesi, yağışlar sonrası yüzde 37'ye kadar yükseldi. Yükselen su seviyesinin ardından ilk tekne turu düzenledi. Doğa turizminde narenciye bahçelerinde yükselen ilçedeki doğal parfüm kokusu kent genelinde ziyaretçilerini karşılarken baraj gölü ve doğal su kaynaklarında yükselen su seviyesi ilçede doğa turizminde hareketliliğe neden oldu.

Tekne Kaptanı Ahmet Öz, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ın öncülüğünde doğa turizmine kazandırılan Dağılcak Tabiat Parkı ve Kozan Baraj Gölünde doğa turlarının başladığını ifade ederek "Bu yıl kurak geçen dönem sonrası baharda etkili olan yağışların ardından baraj gölümüzde su seviyesi yükseldi. ilk deneme turunu tamamladık. Önümüzdeki süreçte yine bahar yağmurları ile bu seviyenin daha yükseleceğini umuyoruz. Bahar ve yazın yoğun doğa turu düzenlenen ilçemizde tekne turu bayramda da devam edecek" diye konuştu.

Kozan'da hafta sonu tatili için gelen Beste Selekoğlu, "Adana merkezde yaşıyorum. Burayı gördüm çok beğendim. Çok güzel bir doğası var. Hayran kaldık" dedi.