KIRKLARELİ (İHA) - Barajlarda meydana gelen taşma sonucu yaşanan felakete ilişkin valilikten açıklama

KIRKLARELİ - Kırklareli'den İstanbul'a su taşıyan barajlarda meydana gelen taşma sonucu yaşanan felakete ilişkin valilik açıklama yaptı. Açıklamada "Yapılan araştırmada İski'ye ait Barajların Teknik olarak düzgün işletilmemesinden kaynaklı sıkıntı yaşandığı, kontrollü dipsavak salımlarının yapılmadığı görülmüştür" denildi.

Kırklareli'den İstanbul'a su taşıyan barajlarda yaşanan taşma sonucu yaşanan felakete ilişkin Kırklareli Valiliği yazılı bir açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada, "Kırklareli Vize İlçesi Kıyıköy Beldesinde 17.04.2022 tarihinde başlayan yağışla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ Kazandere Barajı ve Papuçdere Barajlarında dolusavakların açılması sonucu dere yataklarında su seviyesi yükselmiş tarım arazileri ve balıkçı barınağı sular altında kalmıştır. Balıkçı tekneleri ile bazı iş yerleri zarar görmüş ve bazı tarımsal alanlar etkilenmiştir. Yapılan araştırmada İSKİ'ye ait Barajların Teknik olarak düzgün işletilmemesinden kaynaklı sıkıntı yaşandığı, kontrollü dipsavak salımlarının yapılmadığı görülmüştür. 18.04.2022 tarihinde ivedilikle duruma müdahale edilmiştir. Riskli alan can kaybı veya yaralanma olmadan boşaltılmış olup kontrol altında tutulmaktadır" denildi.