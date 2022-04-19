Barajdan salınan suyun neden olduğu taşkında teknesi hasar gören balıkçı: Su aniden geldi

VİZE, KIRKLARELİ (DHA) - KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde, yağışlar nedeniyle tam doluluğa ulaşan Kazandere ve Pabuçdere barajlarının savaklarının açılması sonucu yaşanan taşkında teknesi hasar gören balıkçı Fahri Demir, belediyenin olay öncesi su geleceği konusunda anonsla uyarıda bulunduğunu söyledi. Demir, "Su aniden geldi. Bir, iki saat kadar suda mücadele verdik tekneleri kurtardık. Kayıp olan tekne yok, hasar alan tekneler var" dedi.

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan, bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle tam doluluğa ulaşan Vize ilçesinin Aksicim köyü yakınlarındaki Kazandere ve Pabuçdere barajlarının savakları dün açıldı. Dere yatağına akan su, taşkına neden oldu, bazı tarım arazileri su altında kaldı. 8 kilometre uzaklıktaki Kıyıköy beldesinde bulunan balıkçı barınağında bazı tekneler yan yattı, bazıları da hasar gördü.

Kıyıköy beldesinde balıkçılar bugün olası yeni bir taşkına karşı önlem alarak, teknelerini iplerle bağladı. Balıkçı Fahri Demir, belediyenin su geleceğine dair anonsla uyarı yaptığını belirterek, "Belediye anons etmişti zaten, tedbirinizi alın diye su salınacak diye. Suyun bir anda gelmesinde millet yetiştiremedi. Su yolu aşmaya başlayınca bazı teknelere bu hale geldi. Gelen yetkililer zararların karşılanacağını söylediler. Suyun bir anda gelmesi de barajların bir anda su salması bazen böyle zararlar veriyor bize. Kazandere Barajı'ndan salındı su. Burada zaten baraj kapısı yok. Yan taraftan dolan su kendi kendini tahliye ediyor. Biraz fazla gelince bunlar yaşandı" diye konuştu.