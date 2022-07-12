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Baraja düşen kardeşini kurtardı, kendisi boğuldu

Demirören Haber Ajansı - Taha Ayhan - Güncel
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Baraja düşen kardeşini kurtardı, kendisi boğuldu

MALATYA'da, Suriye uyruklu Suriyeli Ahmet El İsa (20), baraja düşen kardeşini kurtardıktan sonra kendisi boğuldu.

MALATYA'da, Suriye uyruklu Suriyeli Ahmet El İsa (20), baraja düşen kardeşini kurtardıktan sonra kendisi boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi Karakaya Barajı Atabey iskelesinde meydana geldi. Suriyeli Ahmet El İsa (20) barajın içerisinde çırpındığını gördüğü kimliği henüz öğrenilmeyen kardeşini kurtarmak için suya atladı. Kardeşini kucaklayıp kıyıda bulunan yakınlarına ulaştıran İsa, ardından gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirirdi. İhbar üzerine olay yerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sualtı Arama ve Kurtarma ekibi de gönderildi.Su altı arama ve kurtarma ekibi, Ahmet El İsa'nın cansız bedenine kıyıdan 60 metre açıkta ve 12 metre derinlikte ulaşarak, karaya çıkarttı. İsa'nın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel

Karakaya Barajı Malatya Suriye Güncel Haberler

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