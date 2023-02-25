BARAJ SULARI RAFTİNG PARKURU OLDU

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerine 275 metreyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci en yüksek barajı olarak inşa edilip, su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezlerine (TOHM) bağlı kano ve rafting sporcularının, antrenman sahası oldu.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerine 275 metreyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci en yüksek barajı olarak inşa edilip, su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezlerine (TOHM) bağlı kano ve rafting sporcularının, antrenman sahası oldu.

Çoruh Nehri üzerine inşa edilen, 275 metreyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci en yüksek barajı olup, su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nda su yüksekliği 75,5 metreyi aştı. Bölgede TOHM bağlı kano ve rafting sporcuları, sular altına kalacak ilçe merkezine dayanan baraj sularını antrenman sahasına dönüştürdü. Baraj suyunda kürek çeken sporcular, milli takım kampına hazırlanıyor.

'BARAJ SULARINI DEĞERLENDİRİYORUZ'

Yusufeli kano takımı antrenörü Emre Ertek, 'Kondisyon yeteneğini geliştirmek adına antrenmanlar yapıyoruz. Haftada bir gün istirahat günümüz oluyor. Onun dışında her gün gölde çalışıyoruz. Bizim antrenman alanımız aslında eski Yusufeli ilçesinde bulunan yapay kano parkurumuzdu. Geçiş sürecinde baraj sularını değerlendiriyoruz' dedi.

'KANO PARKURUMUZ KALDIRILIYOR'

Sporculardan Serkan Özcan Yılmaz, milli takım kampına hazırlandıklarını söyleyerek, 'Yarışmalara hazırlanıyoruz. Gölde kürek antrenmanı yapacağız. Burası baraj oldu biz de değerlendiriyoruz. Burada antrenman yapıyoruz. 6 tane Türkiye şampiyonluğum var' diye konuştu.

'AİLELER ÇOCUKLARINI BU SPORA DAHA FAZLA GÖNDERSİN'

Sporculardan Kubilay Yılmaz da, 'Birçok derecem var. Kano çok güzel bir spor. Aksiyonu bol fakat aileler izin vermiyor. Aileler çocuklarını bu spora daha fazla göndersin. Alışınca çok zevkli' dedi.

'EĞLENCELİ SPOR'

Kano sporcusu Fadime Kurt da, 'Rize ve Artvin'de yarışmaya katılmıştım ve ikisinde de Türkiye şampiyonluğum var. Eğlenceli, aksiyonlu spor; yapmalarını tavsiye ederim' ifadelerini kullandı.