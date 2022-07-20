Baraj suları altında kalacak köyün taşınacağı yeni merkezde yapılan konutlar lüks villaları aratmadı - Haberler

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Baraj suları altında kalacak köyün taşınacağı yeni merkezde yapılan konutlar lüks villaları aratmadı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Baraj suları altında kalacak köyün taşınacağı yeni merkezde yapılan konutlar lüks villaları aratmadı

Artvin'de Yusufeli Barajı'nın yapımı sonrası sular altında kalacak olan 7 köyden biri olan İşhan köyünün 52 hanesinin taşınacağı konutların yapımında sona gelindi.

Artvin'de Yusufeli Barajı'nın yapımı sonrası sular altında kalacak olan 7 köyden biri olan İşhan köyünün 52 hanesinin taşınacağı konutların yapımında sona gelindi. Lüks siteyi andıran köyde, yapılan konutlar lüks villaları anımsatıyor.

Artvin'de Çoruh nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak olan ilçe merkezinin yanı sıra, 7 köyde baraj sularından kısmen etkileniyor. Temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Yusufeli Barajında su tutma işlemi öncesi 7 köyün taşınma işlemleri için çalışmalar devam ediyor.

Baraj sularından 52 hanesi etkilenen İşhan köyünde çalışmalar sona gelindi. Lüks villaları andıran köy evleri havadan görüntüledi. Geniş kullanım alanları ve baraj manzaralı evler, sahiplerini beklerken, çevre düzenlemesinin ardından konutlar hak sahiplerine verilmesi planlanıyor.

(Adem Güngör - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yusufeli Barajı Yusufeli Artvin Güncel Haberler

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