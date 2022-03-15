Baraj şantiyesinde üzerine su motoru düşen işçi yaralandı - Haberler

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Baraj şantiyesinde üzerine su motoru düşen işçi yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Mahir Alan - Güncel
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Baraj şantiyesinde üzerine su motoru düşen işçi yaralandı

ADIYAMAN'da, baraj şantiyesinde çalışırken üzerine su motoru düşmesiyle yaralanan işçi Edip Polat (38), hastaneye kaldırıldı.

ADIYAMAN'da, baraj şantiyesinde çalışırken üzerine su motoru düşmesiyle yaralanan işçi Edip Polat (38), hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Adıyaman- Çelikhan yolunun 15'inci kilometresindeki Koçali Barajı şantiyesinde meydana geldi. İşçi Edip Polat'ın üzerine, çalıştığı sırada su motoru düştü. Diğer işçilerin ihbarıyla şantiyeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Polat, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Edip Polat'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Baraj şantiyesinde üzerine su motoru düşen işçi yaralandı

Baraj şantiyesinde üzerine su motoru düşen işçi yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Güncel

Edip Polat, Baraj, işçi, su, Güncel, Haberler

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