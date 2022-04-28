Son dakika haberleri... BARAJ KENARINDA SİLAHLA VURULMUŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU - Haberler

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Son dakika haberleri... BARAJ KENARINDA SİLAHLA VURULMUŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre NİĞDE'nin Akkaya Barajı yakınlarında tabancayla vurulmuş halde erkek cesedi bulundu.

NİĞDE'nin Akkaya Barajı yakınlarında tabancayla vurulmuş halde erkek cesedi bulundu.

Dolusavak mevkiinde hayvanlarını otlatan Ramazan Vezir, yerde hareketsiz yatan birini görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, cesedin 30'lu yaşlarda bir erkeğe ait olduğu ve tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Ceset kimlik tespiti ve otopsi için Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Bu arada cesedin yanında bulunan küreğe de incelenmek üzere el konuldu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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