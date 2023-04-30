BARAJ GÖLÜNE DÜŞEN 5 YAŞINDAKİ ADİL'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

SİİRT'in merkeze bağlı Sütlüce köyünde Adil Özbek (5), arkadaşlarıyla oyun oynarken baraj gölüne düştü. Ekiplerin çalışmasıyla Özbek'in cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, öğleden sonra merkeze bağlı Sütlüce köyünde meydana geldi. Köye yakın bulunan Ilısu Baraj Gölü kenarında arkadaşlarıyla oynayan Adil Özbek, dengesini kaybederek suya düştü. Bir süre sonra gözden kaybolan çocuğun arkadaşları durumu, ailelerine bildirdi. İhbarla olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin başlattığı çalışmada, Özbek'in cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)