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Baraj gölünde yüzen ayı böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Adem Güngör - Güncel
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Baraj gölünde yüzen ayı böyle görüntülendi Artvin'in Borçka ilçesinde baraj gölünde yüzen ayı, tekne gezintisine çıkanlar tarafından görüntülendi.

Baraj gölünde yüzen ayı böyle görüntülendi

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde baraj gölünde yüzen ayı, tekne gezintisine çıkanlar tarafından görüntülendi.

İlçeye bağlı İbrikli İskelesi'nden baraj gölünde tekne turuna çıkan ziyaretçiler, yüzen ayıyı fark etti. Cep telefonlarıyla sarılan ziyaretçiler o anlar kayıt altına aldı. Dakikalarca yüzen ayı daha sonra kıyıya çıkarak gözden uzaklaştı. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük ilgi gördü.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk "Yaban hayatı ile iç içe olmanın gerçek adresi Artvin. Bugün Borçka Baraj Gölü üzerinde inşa ettiğimiz İbrikli İskele'de düzenlenen tekne turlarında yaban hayatı sakinlerimizden olan ayı misafirlerimize eşlik etti. Yine bekleriz" notu ile paylaştı.

Baraj gölünde daha öncede karaca yüzerken tekne turu yapan ziyaretçiler tarafından görüntülenmişti.

İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör - Güncel

Borçka Artvin Güncel Haberler

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