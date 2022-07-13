Baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini kurtaran genç boğuldu - Haberler

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Baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini kurtaran genç boğuldu

AA - Yeter Erdine - Güncel
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Malatya'da baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini kurtarmak için suya giren genç, kardeşini kurtardı ancak kendisi boğuldu.

Malatya'da baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini kurtarmak için suya giren genç, kardeşini kurtardı ancak kendisi boğuldu.

Suriye uyruklu Ahmed el-İsa (19), merkez Battalgazi ilçesi Karakaya Barajı Atabey İskelesi tarafında boğulmak üzere olan kardeşini kurtarmak üzere baraja girdi.

Kardeşini sudan çıkarmayı başaran Ahmed el-İsa'nın boğulmak üzere olduğunu gören çevredekilerin ihbarı ile olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sualtı Arama ve Kurtarma ekibinin çalışması sonucu gencin cansız bedenine 60 metre açıkta, 12 metre derinlikte ulaşıldı.

Sudan çıkarılan Ahmed el-İsa'nın cesedi, savcılık incelemesinin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

AA / Yeter Erdine - Güncel

Malatya İtfaiye Sudan Güncel Haberler

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