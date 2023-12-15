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Baraj'da yüzen ayı balıkçılar tarafından görüntülendi

15 Aralık 2023 17:20 Güncelleme: 17:21 Abone Ol

Elazığ'da baraj gölünde yüzerek karşıya geçmeye çalışan boz ayı, balıkçılar tarafından görüntülendi. Olay, Karakoçan İlçesi Cabbar ve Alayağmur köyleri sınırında bulunan Tatar Barajı'nda meydana geldi. Baraj gölünde balıkçılık yapan 2 kişi, kıyıya yüzmeye çalışan boz ayıyı fark etti. Bir süre yüzdükten sonra kıyıya ulaşan bozayı, daha sonra gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.