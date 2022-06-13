Bar işletmecisi ile polisten kaçırmaya çalışan 9 kişiye gözaltı (2) ŞÜPHELİLERİN 10'U DA TUTUKLANDIMuğla'nın Bodrum ilçesinde, polisin müzik denetiminde hakkında 5 suçtan yakalama kararı bulunduğu belirlenen bar işletmecisi Yunus Tutkan ile direnerek polisten kaçırmaya çalıştıkları ileri sürülen şüpheliler B.G., B.K., Y.Y., A.G., H.G., M.T., C.T., S.T.,İ.T. ŞÜPHELİLERİN 10'U DA TUTUKLANDI Muğla'nın Bodrum ilçesinde, polisin müzik denetiminde hakkında 5 suçtan yakalama kararı bulunduğu belirlenen bar işletmecisi Yunus Tutkan ile direnerek polisten kaçırmaya çalıştıkları ileri sürülen şüpheliler B.G., B.K., Y.Y., A.G., H.G., M.T., C.T., S.T.,İ.T. sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Fırat AKAY / BODRUM (Muğla), - Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel Bodrum Muğla Güncel Haberler

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