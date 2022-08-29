Banyoda su ısıtırken akıma kapılıp, öldü Güncel Haberler ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde banyoda yıkanmak için elektrikli ısıtıcı ile su ısıtırken akıma kapılan Kahraman Yılmaz (54), yaşamını yitirdi. ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde banyoda yıkanmak için elektrikli ısıtıcı ile su ısıtırken akıma kapılan Kahraman Yılmaz (54), yaşamını yitirdi. Olay, dün gece Surtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Evde banyo yapmak isteyen Kahraman Yılmaz, demir bidona su ısıtıcı rezistansını yerleştirdi. Bir süre sonra suyun ısısını kontrol etmek isteyen Yılmaz, akıma kapıldı. Banyodan gelen sesler üzerine içeri giren yakınları, yerde hareketsiz yatarken gördükleri Kahraman Yılmaz için, sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarla eve gelen ekipler tarafından Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak Kahraman Yılmaz su Güncel Haberler

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