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Banyo sobası yangınında ev kullanılamaz hale geldi

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ev sahibi Sadegül Kıyar'ın banyo sobasını yakmaya çalıştığı sırada çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde ev sahibi Sadegül Kıyar'ın (65), banyo sobasını yakmaya çalıştığı sırada çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 19.00 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Yeni Sölöz Mahallesinde iki katlı bir evde çıktı. Sadegül Kıyar, evin banyo sobasını yakmaya çalışırken bir anda alevler, çevredeki eşyalara sıçradı. Alevler kısa sürede evi sararken, o sırada tek başına olan Kıyar, dışarıya çıktı. Yangın evin tamamını sararken, ihbar üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye erlerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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