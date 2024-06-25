Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanması davasına devam edildi

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin 8'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, Dilan, Engin ve Sezgin Polat ile Onur Abiç'in tahliyesine karar verildi.

Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Dilan Polat, eşi Engin Polat ile kayınpederi Sezgin Polat ve müşteki Banu Parlak katıldı. Diğer sanıklar ise bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Tutuklu sanıklardan Dilan Polat'ın jandarma eşliğinde duruşma salonuna getirildiği sırada fenalaşarak yere çöktüğü ve ağladığı görüldü.

Bunun üzerine Banu Parlak'ın da ağlayarak "Dilan buradayım, geçecek, bitecek bunlar. Buradayım Dilan'ım." dediği duyuldu.

Hiçbir suçunun olmadığnı belirterek ağlamaya devam etmesi üzerine sandalyeye oturtularak sakinleştirilmeye çalışılan sanık Polat, durumu düzelmeyince hakimin kararıyla cezaevine geri gönderildi.

Hakim, daha önce Polat ailesi hakkındaki şikayetini geri çeken Banu Parlak'ın, diğer sanıklar yönünden davaya katılma talebinde bulunduğunu içeren dilekçe sunduğunu belirtti.

Talebin reddine karar veren hakim, Parlak'ın "mağdur" sıfatıyla duruşmada bulunabileceğini bildirdi.

Tanık beyanını kabul etmediler

Mahkeme hakimi, Gültekin Alan adlı bir kişinin tutuklu bulunduğu cezaevinden mahkemeye iki sayfalık dilekçe gönderdiğini belirterek okudu.

Alan'ın dilekçesinde, "Daltonlar ve Barış Boyun benim emir komuta zincirimdedir. Boyunu aşan işlere kalkıştığı için Parlak'ın iş yerinin kurşunlatılması talimatını ben verdim." şeklinde ifadeler yer aldı.

Hakim, bu kişinin diğer dilekçelerinde ise özetle "Polat ailesindeki paralar bana ait, işletmeleri için onlara verdim." dediğini bildirdi.

Söz konusu iddialara karşı söz verilen sanıklar bu kişiyi tanımadıklarını söyledi.

Sanıkların avukatları da cezaevlerinden gelen bu tür dilekçelere itibar edilmemesi gerektiğini savundu.

Mahekeme hakimi, önceki celse davadan çekilme talebinde bulunduğunu, ancak üst mahkeme tarafından talebinin kabul edilmediğini tutanağa geçirdi.

Duruşmada daha sonra Halil İbrahim Kalkan tanık olarak dinlenildi.

Kalkan, Polat ailesinin daha önce kendisini ayağından vurdurduğunu, Parlak ile husumetli olduklarını bildiğini, bu nedenle Parlak'ın iş yerini Polat ailesinin kurşunlattığını düşündüğünü ancak herhangi bir delilinin olmadığını öne sürdü.

Tanık beyanına karşı söz alan sanıklar, iddiaları kabul etmediklerini söyledi.

Tutuklu sanıklar ile avukatları da tahliye talebinde bulundu.

Polat ailesi başka dosyadan tutuklu oldukları için cezaevinden çıkamayacak

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Dilan, Engin ve Sezgin Polat ile Onur Abiç'in tahliyesine, diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Dava dosyasının İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen, Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik dava dosyasıya birleştirilmesine hükmedildi.

Tahliye kararının ardından sanık yakınları birbirlerine sarılırken, Banu Parlak duruşma salonundan çıktıktan sonra Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'yu arayarak tahliye haberini verdi.

Basın mensuplarına çok mutlu olduğunu söyleyen Parlak, duruşma salonunda ağlamasına ilişkin ise "Dilan'ı gördünüz yere yığıldı, resmen bilinci kapalı gibiydi. Kendimi tutamadım, sonuçta bir geçmişimiz de var." ifadelerini kullandı.

Polat ailesinin avukatları ise müvekkilerinin başka bir dosyadan tutuklu oldukları için şu anda cezaevinden çıkamayacaklarını açıkladı.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda yaptığı açıklamayla Banu Parlak'a tehdit mesajı gönderdiği belirtiliyor.

İddianamede, bu mesajdan kısa bir süre sonra çiftin aldığı ortak karar doğrultusunda sanık Engin Polat'ın müştekinin iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesi için Gürcistan'daki bağlantıları vasıtasıyla kamuoyunda "Daltonlar" çetesi olarak bilinen silahlı organize suç örgütünün firari elebaşlarından Beratcan ve Batın Can Gökdemir'le irtibata geçtiği ifade ediliyor.

İddianamede, Polat çiftinin "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme" ve "mala zarar vermeye azmettirme" suçlarından 2 yıl dörder aydan sekizer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Haklarında yakalama kararı bulunan firari sanıklar Barış Boyun, Beratcan ile Batın Can Gökdemir için de "silahlı suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit", "mala zarar verme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından toplamda 8 yıl dörder aydan 23'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, diğer sanıklar Batuhan İnci, İsmail Emre Arifoğlu, Nizamettin Bilgili, Onur Abiç, Yunus Emre Yıldız ve Sezgin Polat'ın farklı suçlardan 2 yıl 4 ay ila 23 yıl arasında değişen hapis cezaları talep ediliyor.