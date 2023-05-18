Bankamatikten 50 bin lira çalan hırsız vatandaşlar tarafından yakalandı

Eskişehir'de bir bankamatikte yaklaşık 50 bin lirayı çalan hırsız, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalandı. Ancak yakalanan hırsız, vatandaşlara saldırınca linç edilmekten polisler tarafından kurtarıldı.

Bankamatikten 50 bin lira çaldı, kaçmaya çalışırken vatandaşlar yakaladı...Kovalamaca anı kamerada

Kendisini yakalayan vatandaşa saldıran hırsızı linç edilmekten polisler kurtardı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir bankamatiğe yapılan bakım esnasında içeriye girerek yaklaşık 50 bin lirayı alarak kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu çevredeki vatandaşlar tarafından yakalandı.

Olay, Odunpazarı İlçesi Porsuk Bulvarı İletişim Sokak'ta bulunan kamu bankasına ait bankamatikte meydana geldi. İddialara göre, bakım yapmak için bankamatiğin arka kapısını açan banka personeli, vatandaşlara işlem yapılamayacağını söylemek için ön tarafa geçti. Bu esnada açık olan kapıdan içeri giren Ömer C. isimli şüpheli, bankamatiğin arka kısmında bulunan yaklaşık 50 bin lirayı alarak kaçmaya başladı. Banka personelinin bağırması üzerine durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, kaçan şahsı kovalamaya başladı. Yaklaşık 200 metrelik kovalamaca sonucu şüpheli şahıs yakalandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince şüpheli şahıs gözaltına alınırken, çalınan yaklaşık 50 bin lira nakit para yetkililere teslim edildi.

Linçten son anda kurtarıldı

Kovalamaca sonucu vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli Ömer C., çevresinde bulunan bir kişiye yumrukla saldırmaya başladı. Bunu gören birçok kişi şüpheliye tekme ve yumruklarla saldırdı. Vatandaşlar tarafından darp edilen Ömer C.'yi kalabalığın arasından güçlükle alan polis ekipleri, şüpheliyi ekip otosuna bindirerek götürdü.

"Üzerine paraları alıp, koşmaya başladı"

Kaçan şüpheliyi kovalayan ve yakalanmasına yardım eden Tansel Uyar, olay anını şu şekilde anlattı:

"Az önce bankamatikten bir şahıs kovaladık. Banka görevlisi arkadaş buradan bağırarak devam etti. Tabii baya da hızlı koşuyordu, üzerinde de para olduğunu tespit ettik. Banka görevlisi de ön tarafta ki ATM'yi durdurmak isterken, şahıs da arka taraftan bir yerden çıkıyor muhtemelen. Üzerine paraları alıp, koşmaya başladı. Bende artık düşünceyle birlikte "Ben polisim yat yere" deyince bir duraksattık. İleride de yere yatırıp görevli memurlara teslim ettik. Üzerinden de paralar çıktı şimdi de emniyete götürdüler. Kendini suya atmaya kalktı ama yakaladık orada ki vatandaşların sayesinde tuttuk, çektik. Sağ salimde paraları aldık. Banka görevlisi de kurtulmuş oldu. Elimizden bu kadarı geldi.