Bankadan çektiği 300 bin lira, takip edenler tarafından otomobilinden alındı - Haberler

SELÇUKLU, KONYA (DHA) - KONYA'da bir bankadan 300 bin lira çeken kişiyi takip eden ve otomobilin camını kırıp parayı alan 4 şüpheli, hırsızlığı gerçekleştirdikleri araca taktıkları çalıntı plakayla kaçmaya çalışırken yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık için ikinci bir otomobil de kullandıkları öğrenilirken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Şehir dışından çalıntı plakalı otomobille gelen hırsızlık çetesi üyeleri, Konya'da bağlantılı olduğu kişilerle irtibata geçerek bir gün öncesinden hazırlıklarını yaptı. İlk olarak sanayi bölgesinde irtibatlı oldukları bir iş yerine giderek araçların bütün camlarına koyu siyah film çektirdiler. Şüpheliler, sonrasında Yeni İstanbul Caddesi'ndeki bankalar bölgesine giderek beklemeye başladı.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bankalardan yüksek miktarda para çeken vatandaşları hırsızlık konusunda dikkatli olmaları, para ve değerli eşyalarını araçlarında bırakmamaları konusunda uyardı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel