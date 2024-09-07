Bankadan çalınan 71 bin 910 TL'lik para yakalandı

ISPARTA'da bir kişinin bankadan çekip koyduğu poşette taşıdığı 71 bin 910 lirasını alıp kaçan şüpheli E.A., bankanın özel güvenlik görevlisi tarafından yapılan ihbar sonucunda yakalandı.

Olay geçen 2 Eylül günü İstanbul Caddesi'nde bulunan bir bankanın yakınlarında meydana geldi. Emekli olduğu öğrenilen kişi bankadan çektiği 71 bin 910 lirayı poşete koyarak yürümeye başladı. Bir süre sonra yanına yaklaşan şüpheli para dolu çantayı alıp kaçtı. Olayı gören bankadaki özel güvenlik görevlisi Y.E., hemen KAAN Mobil Bildirim Hattı'na (özel güvenlik görevlilerinin kolluk kuvvetlerine hızla olayı bildirmesi için kullanılan sistem) ihbarda bulundu. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ise hızla olay yerinde sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu E.A. olduğu tespit edilen şüpheli 2 saat sonra yakalandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında 70 içimlik kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirilirken, çalmış olduğu paranın 67 bin 390 TL'si de sahibine iade edildi. Gözaltına alınan E.A. emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA,