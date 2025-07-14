Bankada Elektrik Akımına Kapılan Güvenlik Görevlisi Hastaneye Kaldırıldı

Bankada Elektrik Akımına Kapılan Güvenlik Görevlisi Hastaneye Kaldırıldı
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir kamu bankasında görev yapan özel güvenlik görevlisi, sıramatik cihazındaki elektrik akımına kapılarak hastaneye kaldırıldı. İlk müdahale bankada yapıldı, sağlık durumu iyi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir bankanın özel güvenlik görevlisi, sıramatik cihazındaki elektrik akımına kapılınca hastaneye kaldırıldı.

İlçedeki bir kamu bankasında görev yapan güvenlik personeli, işlem yapmak isteyen bir müşteriye yardımcı olmak amacıyla sıramatikten numara almak istedi.

Bu sırada cihazdaki elektrik akımına kapılan görevli için bankaya sağlık ekibi çağrıldı.

İlk müdahalesi bankada yapılan güvenlik görevlisinin sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amacıyla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
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