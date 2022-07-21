Bankacılık Düzenleme Komisyonu: Çin'deki Küçük ve Orta Ölçekli Bankalar İstikrarlı Şekilde Çalışıyor

BEİJİNG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu Sözcüsü Qi Xiang Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin'deki küçük ve orta büyüklükteki bankaların genel faaliyetlerinin istikrarlı, risklerinin de genel olarak kontrol edilebilir olduğunu belirtti. Qi düzenlenen basın toplantısında, ülkenin küçük ve orta büyüklükteki bankalarının, yılın ilk yarısında 594,5 milyar yuan (yaklaşık 87,8 milyar ABD doları) tutarında, batık kredi kullandığını bildirdi. Rakam, geçen yılın aynı dönemine göre 118,4 milyar yuan artışa işaret ediyor. Bankacılık sektöründeki en hareketli topluluk olarak, küçük ve orta büyüklükteki bankaların toplam varlıkları 96 trilyon yuan ve bu da bankacılık sektörünün toplamının yaklaşık yüzde 29'unu oluşturuyor. Qi, bankacılık düzenleme komisyonunun küçük ve orta büyüklükteki bankaların mali risklerini yıl başından beri azaltmak için harekete geçtiğini söyledi. Perşembe günkü basın toplantısında ayrıca, Çin'deki ticari bankaların kullandıkları batık kredi oranının, Haziran ayı sonunda, 2022'nin başına göre yüzde 0,06 düşüş göstererek yüzde 1,67 seviyesinde gerçekleştiğini ortaya koydu.

Xinhua / Güncel