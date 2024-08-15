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Bankacı kılığındaki dolandırıcılar yakalandı

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İstanbul'da kendilerini bankacı olarak tanıtıp 11 kişiyi 750 bin lira dolandırdıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin telefonla arayarak hesaplardaki paraları başka hesaplara aktardığı belirlendi.

Kendilerini bankacı olarak tanıtıp 11 kişiyi 750 bin lira dolandırdıkları öne sürülen 4 şüpheli, gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri bazı mağdurların, kendilerini bankadan aradıklarını söyleyen kişilerce dolandırıldıklarına ilişkin ihbar üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, şüphelilerin çeşitli bankacılık işlemleri bahanesiyle vatandaşları telefonla arayarak, hesaplarındaki paraları başka hesaplara aktardığı tespit edildi.

Şüphelilerin bu yöntemle, 3'ü İstanbul'da 11 kişiyi, toplam 750 bin lira dolandırdığı saptandı.

Kimlikleri belirlenen şüpheliler F.B.A. (25), E.S. (39), V.V. (48) ile G.K. (49), polis ekiplerince gözaltına alındı.

Üst aramalarında ele geçirilen 197 bin 350 lira, 3 bin 200 dolar, 1900 avro, 2 çeyrek altın, 12 banka kartı ve 9 cep telefonuna da el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2'si kadın 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

istanbul Banka Dolandırıcılık Gözaltı Suç Güncel Haberler

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