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Banka Şubesine Giren Şüpheli Tutuklandı

Banka Şubesine Giren Şüpheli Tutuklandı
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İstanbul'da bir banka şubesine kapandıktan sonra yangın merdiveninden giren şüpheli, içeride para aradıktan sonra yakalandı ve tutuklandı.

İSTANBUL'da bir banka şubesine kapandıktan sonra yangın merdiveni kapısını kullanarak giren, içerde para aradıktan sonra bulamadan kaçan şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelinin bankada para aradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli çıkarıldığı Adliye'de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenler'de 10 Ekim 2024 tarihinde bir banka şubesinin yetkilileri, sabah banka şubesini açtıklarında içerisinin karıştırıldığını ve bazı elektronik cihazlara zarar verildiğini gördü. Yetkililer polise başvurarak durumu anlattı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri banka güvenlik kameralarını incelediklerinde bir kişinin şube kapandıktan sonra içerde dolaştığını gördü. Görüntülerde şüphelinin yangın merdiveni kapısını zorlayarak saat 21.48 sıralarında içeri girdiği, bir süre dolaşarak dolapların içinde, çekmecelerde para aradığı görüldü. Şüphelinin 20 dakikalık araması sonucu hiçbir şey bulamayınca, geldiği yangın merdiveni kapısından banka şubesinden ayrıldığı belirlendi.

Polis iş yerinde yaptığı parmak izi incelemesinde giren kişinin kimliğini tespit etti. Daha önceden 3 suç kaydı bulunan Soner M. (30) önceki gün Esenler'de gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmediği öğrenilen Soner M. İşlemlerinin ardından sevk edildiği Adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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