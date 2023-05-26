Banka müşteri hizmetleri görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar, bir kişinin adına 60 bin TL kredi çekti

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir bankanın müşteri hizmetleri görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar, bir kişinin adına 60 bin TL kredi çekti. Dolandırılan kişi suç duyurusunda bulundu.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde Onur Tıkıç (43), bir bankanın müşteri hizmetleri görevlisi olarak tanıtanların, kendisinden kişisel bilgilerini alıp, adına 60 bin TL kredi çektiğini belirterek, dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Tıkıç, dolandırıcıların parayı aldıktan sonra kendisine 'Abi seni yorduk' dediklerini söyledi.

Şirinevler Mahallesi'nde yaşayan seramik işçisi Onur Tıkıç, hesabı bulunan bir bankadan aranarak kişisel bilgilerini ve bazı işlemler için onayı alındıktan sonra adına 60 bin TL kredi çekildiğini iddia etti. Kendisinin yönlendirilerek karşı tarafın hesabına para gönderdiğini belirten Tıkıç, "Banka adına arıyorum diyerek, beni aradılar. Kredi başvurusu yaptığımı söylediler. Ben istemediğimi söylediğim halde kafamın dalgınlığıyla hesabıma girdim. Sonra beni yönlendirdiler. İş yerinin oradaki ATM'ye gittim. Oradan parayı aktarmam söylendi. Meğer adamın hesabına parayı atıyormuşum. Sonra taksitli avans kullanmış. Kredi kartımın limitini 28 bin 500 TL'ye yükseltmiş. 30 bin lira krediden çekilmişti, bir de kredi kartımdan 30 bin TL nakit avans çekildi. Toplamda 60 bin TL göndermişim. Kartı kontrol etmek için tekrar ATM'ye soktum. Baktım bin lira var. Sonra karşı tarafla bir daha görüştüm. 'Abi seni yorduk' cevabı verdiler" dedi.