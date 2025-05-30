Banka Müdürüne Bıçakla Saldırı Girişimi

Banka Müdürüne Bıçakla Saldırı Girişimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir kişi, bankada para almak için banka müdürüne bıçakla tehditte bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde M.A., banka şube müdürü B.S.'ye bıçak çekerek veznedeki parayı almaya çalıştı. Banka personelinin panik butonuna basması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Olay, öğle saatlerinde Ceylanpınar Caddesi üzerinde bulunan bir kamu bankasının şubesinde meydana geldi. İddiaya göre, banka şubesine gelen M.A., kendisine bir devlet görevlisi tarafından para gönderildiğini ancak bu paranın verilmediğini öne sürerek, şube müdürü B.S.'yi bıçakla tehdit etti. Yaşanan arbede sırasında banka görevlileri panik butonuna bastı. Bunun üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli M.A.'yı, aldığı bir miktar parayla bankadan çıkmaya çalışırken etkisiz hale getirdi. Şüpheli, suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Narin Güran cinayetine ilişkin 'suçluyu kayırma' davasında 15 kişiye ceza!

Narin Güran cinayeti davasında 15 kişi için karar verildi
Borsa manipülasyonu soruşturmasında 12 şüpheli tutuklandı

Borsada manipülasyon soruşturması! 12 şüpheli tutuklandı
24 yaşındaki Sedef'i öldürdükten sonra cesedine halıya sarıp denize atan sanıktan kan donduran itiraf

24 yaşındaki Sedef'in korkunç ölümünde sır perdesi aralanıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi, hala alışamadılar

286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi
Ağaca asılı halde bulunan Sena Düzgün'ün paylaştığı son mesaj ortaya çıktı

Ağaca asılı halde bulunan Sena'nın son mesajı ortaya çıktı
Şırdancı Mehmet 'eşini darp ettiği için gözaltına alındı' iddiası

Şırdancı Mehmet gözaltına alındı! İddialar oldukça vahim
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
Yavuz Bingöl'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu

Ünlü sanatçının Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu
Avrupa kupalarına katılacak Samsunspor'a bir müjdeli haber daha

Avrupa kupalarına katılacak Samsunspor'a bir müjdeli haber daha
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş oldu

Sürprize yer yok! AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı belli oldu
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
TBMM olağanüstü toplanmazsa, 2,5 milyon emekli zam alamayacak

Gözler TBMM'de! 2,5 milyon emeklinin zam hayali suya düşebilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.