Banka Müdürüne Bıçak Çeken Şahıs Suçüstü Yakalandı

Banka Müdürüne Bıçak Çeken Şahıs Suçüstü Yakalandı
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir kişi, banka şube müdürünü bıçakla tehdit ederek para almaya çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi suçüstü yakaladı.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde M.A., banka şube müdürü B.S.'ye bıçak çekerek veznedeki parayı almaya çalıştı. Banka personelinin panik butonuna basması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Olay, öğle saatlerinde Ceylanpınar Caddesi üzerinde bulunan bir kamu bankasının şubesinde meydana geldi. İddiaya göre, banka şubesine gelen M.A., kendisine bir devlet görevlisi tarafından para gönderildiğini ancak bu paranın verilmediğini öne sürerek, şube müdürü B.S.'yi bıçakla tehdit etti. Yaşanan arbede sırasında banka görevlileri panik butonuna bastı. Bunun üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli M.A.'yı, aldığı bir miktar parayla bankadan çıkmaya çalışırken etkisiz hale getirdi. Şüpheli, suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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