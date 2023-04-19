Üye Girişi
Haberi Paylaş

Banka Krizi Resesyonu Körüklüyor mu? - 17 Nisan

Güncel Haberler

ABD'de birçok uzman bankaların iflası sonrası tüketicilerin daha az harcama yapması, bankaların daha ihtiyatla kredi vermesi ve üretimin yavaşlaması nedeniyle geçen yıl öngördükleri resesyonun yaşanabileceği uyarısında bulundu.

ABD'de birçok uzman bankaların iflası sonrası tüketicilerin daha az harcama yapması, bankaların daha ihtiyatla kredi vermesi ve üretimin yavaşlaması nedeniyle geçen yıl öngördükleri resesyonun yaşanabileceği uyarısında bulundu

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title