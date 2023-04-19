Banka Krizi Resesyonu Körüklüyor mu? - 17 Nisan

ABD'de birçok uzman bankaların iflası sonrası tüketicilerin daha az harcama yapması, bankaların daha ihtiyatla kredi vermesi ve üretimin yavaşlaması nedeniyle geçen yıl öngördükleri resesyonun yaşanabileceği uyarısında bulundu.