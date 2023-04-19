Banka Krizi Resesyonu Körüklüyor mu? - 17 Nisan
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ABD'de birçok uzman bankaların iflası sonrası tüketicilerin daha az harcama yapması, bankaların daha ihtiyatla kredi vermesi ve üretimin yavaşlaması nedeniyle geçen yıl öngördükleri resesyonun yaşanabileceği uyarısında bulundu.
ABD'de birçok uzman bankaların iflası sonrası tüketicilerin daha az harcama yapması, bankaların daha ihtiyatla kredi vermesi ve üretimin yavaşlaması nedeniyle geçen yıl öngördükleri resesyonun yaşanabileceği uyarısında bulundu
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel