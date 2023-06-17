Banka Hesaplarını Boşaltan Hackerlar Yakalandı

Afyonkarahisar'da iki kişinin toplamda 175 bin TL'lik banka hesaplarını boşaltan 2 hacker (bilgisayar korsanı) Adana ve Kayseri'de yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Afyonkarahisar'da iki kişinin toplamda 175 bin TL'lik banka hesaplarını boşaltan 2 hacker (bilgisayar korsanı) Adana ve Kayseri'de yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne başvuran 2 şahıs banka hesaplarındaki 175 bin TL'nin bilgileri ve rızaları dışında başka hesaplara transfer edildiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen siber polisi olayı gerçekleştiren kişilerin K.D. ve S.T., isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Ardından şahıslar Adana ve Kayseri'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı. Şahısların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi. - AFYONKARAHİSAR