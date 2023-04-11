Banka hesabını kullanan eşinin yeğeni 180 bin lira dolandırdı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde R.S.'nin (68) cep telefonundaki mobil bankacılık uygulamasından 180 bin lira kredi çekip, kendi hesaplarına aktardıkları belirlenen biri eşinin yeğeni 2 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde R.S.'nin (68) cep telefonundaki mobil bankacılık uygulamasından 180 bin lira kredi çekip, kendi hesaplarına aktardıkları belirlenen biri eşinin yeğeni 2 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Marmaris'te yaşayan R.S. geçen 7 Nisan'da saat 20.00 sıralarında İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, mart ayında Ulusal Egemenlik Caddesi'nde karşılaştığı eşinin yeğeni Halil E. (51) ve arkadaşının oğlu Durak B. (24) tarafından dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

R.S., ifadesinde Durak B.'nin hesabındaki paraları önce anne ve babasının hesabına yatırdığını oradan Halil E.'nin hesabına aktardığını da ileri sürdü. Bunun üzerine Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Halil E.'yi bir pasaj içerisinde, Durak B.'yi ise evinde gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde 5 cep telefonu, 5 banka kartı ve 3 yabancı kimlik kartı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil E., ve Durak B. tutuklandı.