İnegöl'de dolandırıcılık girişimine güvenlik görevlisi engel oldu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, telefonla arayan dolandırıcıların hesabındaki 1 milyon lirasını çekmesi için bankaya gönderdiği Melahat Y. (80), güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, telefonla arayan dolandırıcıların hesabındaki 1 milyon lirasını çekmesi için bankaya gönderdiği Melahat Y. (80), güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

Olay, Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Melahat Y.'yi cep telefonundan arayan şüpheliler, adının bir terör soruşturmasına karıştığını söyledi. Şüphelilerin para istemesi üzerine, Melahat Y. hesabındaki 1 milyon TL'yi çekmek için banka şubesine gitti. Hesabındaki paranın tamamını çekmek isteyen kadının, tedirgin davranışlarından şüphelenen banka güvenlik görevlisi, vezneden sıra numarası alıp kadını oyalayarak polise haber verdi. İhbarla banka şubesine gelen polis ekipleri, Melahat Y.'nin parasını çekmesini önlerken, kadın kendisini telefonla arayan şüphelilerden şikayetçi olmadığını söyleyerek, bankadan ayrıldı.