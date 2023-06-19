Üye Girişi
Haberler
İnegöl'de dolandırıcılık girişimine güvenlik görevlisi engel oldu

İnegöl'de dolandırıcılık girişimine güvenlik görevlisi engel oldu

Güncel Haberler

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, telefonla arayan dolandırıcıların hesabındaki 1 milyon lirasını çekmesi için bankaya gönderdiği Melahat Y. (80), güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, telefonla arayan dolandırıcıların hesabındaki 1 milyon lirasını çekmesi için bankaya gönderdiği Melahat Y. (80), güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

Olay, Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Melahat Y.'yi cep telefonundan arayan şüpheliler, adının bir terör soruşturmasına karıştığını söyledi.  Şüphelilerin para istemesi üzerine, Melahat Y. hesabındaki 1 milyon TL'yi çekmek için banka şubesine gitti. Hesabındaki paranın tamamını çekmek isteyen kadının, tedirgin davranışlarından şüphelenen banka güvenlik görevlisi, vezneden sıra numarası alıp kadını oyalayarak polise haber verdi. İhbarla banka şubesine gelen polis ekipleri, Melahat Y.'nin parasını çekmesini önlerken, kadın kendisini telefonla arayan şüphelilerden şikayetçi olmadığını söyleyerek, bankadan ayrıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

İnegöl Banka Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title