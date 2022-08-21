İSTANBUL-BANKA GÖREVLİSİNİN DİKKATİ TELEFON DOLANDIRICISINI SUÇÜSTÜ YAKALATTI

BEŞİKTAŞ'ta hesabındaki 20 bin dolar parayı çekmek için bankaya gelen emekli öğretmen A.H.A.(81)'in, uzun süren telefon görüşmesinden şüphelenen personelin ihbarıyla harekete geçen polis, kadının evine gelen dolandırıcıyı suç üstü yakaladı.

BEŞİKTAŞ'ta hesabındaki 20 bin dolar parayı çekmek için bankaya gelen emekli öğretmen A.H.A.(81)'in, uzun süren telefon görüşmesinden şüphelenen personelin ihbarıyla harekete geçen polis, kadının evine gelen dolandırıcıyı suç üstü yakaladı. Şüpheli Hacı A.E.'nin benzer suçlardan 10 suç kaydı olduğu belirlendi.

Beşiktaş'ta 18 Ağustos Perşembe günü bir banka şubesine giden emekli öğretmen A.H.A., hesabındaki 20 bin dolar parayı çekmek istediğini söyledi. Kadının işlemler sırasında sürekli telefon görüşmesi yapmasından şüphelenen banka personeli, dolandırılıyor olabileceği düşüncesiyle polise ihbarda bulundu. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri A.H.A.'nın dolandırılmak üzere olduğunu tespit etti. Kendisini uyaran polislere inanmak istemeyen A.H.A., güçlükle ikna edildi.

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-Şüphelinin adliyeye götürülmesi