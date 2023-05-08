Banka dolandırıcılığı operasyonu: 20 şüpheli gözaltında

Bir bankanın sistemsel açığından yararlanarak yaklaşık 100 milyon lira dolandırıldığı iddialarına yönelik İstanbul merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Bir bankanın sistemsel açığından yararlanarak yaklaşık 100 milyon lira dolandırıldığı iddialarına yönelik İstanbul merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, özel bir bankanın, organize biçimde hareket eden şüpheliler tarafından yaklaşık 100 milyon lira dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçmiş, yaklaşık 2 aylık çalışmanın ardından 11 Mart'ta düzenlenen ilk operasyonda 30 şüpheli yakalanmıştı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin, POS cihazları üzerinden yapılan alışverişlerin ardından ABD'de yerleşik işyerlerinden gönderilen iade mesajları vasıtasıyla bankayı yaklaşık 100 milyon lira dolandırdığı saptanmıştı.

İSTANBUL MERKEZLİ 7 İLDE YENİ OPERASYON DÜZENLENDİ

Araştırmalarını sürdüren Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, benzer yöntemlerle aynı bankayı dolandırmayı hedefleyen 20 şüpheliyi daha tespit etti.

İstanbul merkezli olmak üzere Adana, İzmir, Kocaeli, Batman, Tunceli ve Yalova'da belirlenen 41 adrese 5 Mayıs'ta eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskınlarda 20 şüpheli daha gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 23 bin lira para, 3 ruhsatsız tabanca, 7 fişek, 65 kurusıkı tabanca fişeği, 9 pos cihazı, 140 kredi kartı ve 1 kaşe ele geçirildi.

Yakalanan zanlıların sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü, konuyla ilgili araştırmaların sürdüğü bildirildi.