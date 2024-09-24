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Banka Çalışanının 'Uyuyan Hesaplar'dan 1,5 Milyon Lira Zimmetine Geçirdiği Ortaya Çıktı

Banka Çalışanının 'Uyuyan Hesaplar'dan 1,5 Milyon Lira Zimmetine Geçirdiği Ortaya Çıktı
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Eskişehir'de bir banka çalışanı, yaşlı müşterilere ait az kullanılan hesaplardan 1,5 milyon lira zimmetine geçirdi. Olay, bir müşterinin hesabında izinsiz işlem fark etmesiyle ortaya çıktı. Çalışan gözaltına alındı ve soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR'de çalıştığı özel banka şubesinde, yaşlılara ait az kullanılan ve 'Uyuyan hesap' olarak adlandırılan 20 müşteri hesabından yaklaşık 1,5 milyon lira zimmetine geçirdiği tespit edilen Onur U., gözaltına alındı.

Kentteki özel bir bankada çalışan Onur U., 70 yaş üstünde ve az kullanılan banka hesaplarından zimmetine para geçirdi. Bir müşteri, hesaplarında kendisinden habersiz işlem yapıldığını fark edip ihbarda bulundu. Özel banka görevlileri ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, bankacı Onur U.'nun müşteri hesaplarından zimmetine yaklaşık 1,5 milyon lira para geçirdiği tespit edildi. Bankada yakalanan Onur U., sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çok borçlandığı için zimmetine para geçirdiğini itiraf eden Onur U., işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi'ne sevk edilip savcılık sorgusuna alındı. Banka tarafından Onur U.'nun işlem yaptığı tüm hesaplar incelemeye alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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