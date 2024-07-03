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Banka Çalışanı Zimmetine 37 Milyon TL Geçirdi

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KONYA'nın Ereğli ilçesinde çalıştığı bankadan zimmetine 37 milyon 137 bin TL geçirdiği suçlamasıyla tutuklanan Perihan Yazar'ın ifadesi ortaya çıktı. Yazar, paraları müşterilerin hesaplarına aktardığını ve kripto borsasında kaybettiğini söyledi.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde çalıştığı bankadan zimmetine 37 milyon 137 bin TL geçirdiği suçlamasıyla nişanlısı Settar Arslan (36) ile birlikte tutuklanın Perihan Yazar'ın (37) ifadesi ortaya çıktı. Yazar'ın ilk ifadesinde paraları önce 25 müşterinin hesabına gönderdiğini, ardından müşterileri yönlendirip, kendisinin ve nişanlısının hesabına geçirdiğini belirterek, "Paranın 20 milyonunu kripto borsasındaki hesaplara yatırdım ve orada yaptığım işlemlerle kaybettim" dedi.

Ereğli ilçesinde özel bir bankanın müfettişlerinin yaptığı denetimde şubede çalışan Perihan Yazar'ın, zimmetine para geçirdiğinden şüphelendi. Araştırmasını derinleştiren müfettişler, Yazar'ın kendi ve nişanlısı Settar Arslan'ın hesabına 37 milyon 157 bin TL para aktardığını belirledi. Müfettişlerin, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunun ardından nişanlı çift, dün gözaltına alındı.

Perihan Yazar'ın, ilk ifadesinde borçları nedeniyle böyle bir yönteme başvurduğunu belirterek, "Hesaba para aktarma işine mart ayında başladım. Paraları önce 25 müşterinin hesabına aktardım. Sonra onlara yanlışlık olduğunu belirtip, kendi ve nişanlımın hesabına geçmesini sağladım. Aktardığım paralardan 20 milyonunu kripto borsasındaki hesaplara yatırdım ve orada yaptığım işlemlerle kaybettim. 1,5 milyon TL ile de borçlarımı ödedim. 11 milyon 200 bin TL'yi de nişanlım Settar'ın hesabına aktardım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ereğli Banka Suç Hukuk Ekonomi Güncel Haberler

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