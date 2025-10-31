Bank of China Türkiye, THY'ye 412 Milyon Dolar Kredi Sağladı

İSTANBUL, 31 Ekim (Xinhua) -- Dünyanın önde gelen bankacılık devlerinden Bank of China'ya bağlı Bank of China Türkiye, Türk Hava Yolları'nın (THY) gelişim projelerini desteklemek amacıyla şirkete 2,9 milyar yuan (yaklaşık 412 milyon ABD doları) tutarında 5 yıl vadeli kredi sağladı.

Bankanın yaptığı açıklamada şirketin krediyi filosunu genişletme ve kargo operasyonlarını büyütmede ve yeni bir simülatör eğitim merkezinin inşasında kullanacağı belirtildi.

Açıklamada Bank of China Türkiye'nin, "THY'nin finansman ihtiyaçlarını etkin şekilde karşılayan" bölgeler arası bir finansman çözümü sunmak üzere Makao şubesiyle birlikte çalıştığı ve aynı gün bankanın genel merkezinin desteğiyle ilgili döviz işleminin tamamlandığı ifade edildi.

Renminbi cinsinden sağlanan kredinin Çin- Türkiye finansal işbirliğinde önemli bir adım olduğuna dikkat çekilerek, THY'nin yuan finansmanını tercih etmesinin, şirketin Çin pazarına olan artan ilgisini ve renminbinin uluslararasılaşmasını verdiği desteği gösterdiği vurgulandı.

Türkiye'nin en büyük havayolu şirketi olan THY, 1933 yılında kuruldu. Yüzde 49,12'si Türkiye Varlık Fonu'na ait olan şirket, an itibarıyla 26'sı kargo uçağı olmak üzere toplam 512 uçaklık filosuyla 131 ülkede 353 noktaya hizmet veriyor.