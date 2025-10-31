Haberler

Bank of China Türkiye, THY'ye 412 Milyon Dolar Kredi Sağladı

Bank of China Türkiye, THY'ye 412 Milyon Dolar Kredi Sağladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bank of China Türkiye, Türk Hava Yolları'nın gelişim projelerini desteklemek amacıyla 2,9 milyar yuan kredi sağlayarak, THY'nin filosunu genişletmesine ve kargo operasyonlarını büyütmesine yardımcı olacak.

İSTANBUL, 31 Ekim (Xinhua) -- Dünyanın önde gelen bankacılık devlerinden Bank of China'ya bağlı Bank of China Türkiye, Türk Hava Yolları'nın (THY) gelişim projelerini desteklemek amacıyla şirkete 2,9 milyar yuan (yaklaşık 412 milyon ABD doları) tutarında 5 yıl vadeli kredi sağladı.

Bankanın yaptığı açıklamada şirketin krediyi filosunu genişletme ve kargo operasyonlarını büyütmede ve yeni bir simülatör eğitim merkezinin inşasında kullanacağı belirtildi.

Açıklamada Bank of China Türkiye'nin, "THY'nin finansman ihtiyaçlarını etkin şekilde karşılayan" bölgeler arası bir finansman çözümü sunmak üzere Makao şubesiyle birlikte çalıştığı ve aynı gün bankanın genel merkezinin desteğiyle ilgili döviz işleminin tamamlandığı ifade edildi.

Renminbi cinsinden sağlanan kredinin Çin- Türkiye finansal işbirliğinde önemli bir adım olduğuna dikkat çekilerek, THY'nin yuan finansmanını tercih etmesinin, şirketin Çin pazarına olan artan ilgisini ve renminbinin uluslararasılaşmasını verdiği desteği gösterdiği vurgulandı.

Türkiye'nin en büyük havayolu şirketi olan THY, 1933 yılında kuruldu. Yüzde 49,12'si Türkiye Varlık Fonu'na ait olan şirket, an itibarıyla 26'sı kargo uçağı olmak üzere toplam 512 uçaklık filosuyla 131 ülkede 353 noktaya hizmet veriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
Güllü'nün ölümünde sarsıcı itiraf: Annesini Tuğyan itti, Sultan korkudan sustu

Güllü cinayetinde şok iddia: Ben yaptım pişmanım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
Eşinin kabrini ziyarete giden şahıs, mezarda korkunç manzarayla karşılaştı

Eşinin kabrine gelen şahıs, korkunç manzarayla karşılaştı
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Manavgat'ta hasta olduğu için işe gitmeyen insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu

2 gündür işe gitmeyen insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu
Türkiye bu kışı unutmayacak! Yoğun kar yağışı geliyor

Yoğun kar yağışı geliyor! Bu tarihleri kaydedin
Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Tuğçe kaymakam hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş
Elektrik tüketiminde yeni düzenleme! Limitleri aşanlara devlet desteği kesiliyor

Elektrikte yeni düzenleme! O abonelere devlet desteği kesiliyor
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Su konusunda ciddi tedbirler almalıyız

Hızla yaklaşan tehlikeyi işaret etti: Ciddi tedbirler almalıyız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.