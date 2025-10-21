Haberler

Bank of China Türkiye'nin Ankara Şubesi Açıldı

Bank of China Türkiye'nin Ankara Şubesi Açıldı
Bank of China'ya bağlı Bank of China Türkiye'nin Ankara şubesi, 20 Ekim 2025 tarihinde hizmete girdi. Çin ve Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirecek şube, uluslararası ticaret ve finansal hizmetler sunacak.

ANKARA, 21 Ekim (Xinhua) -- Dünyanın önde gelen bankacılık devlerinden Bank of China'ya bağlı Bank of China Türkiye'nin Ankara şubesi, 20 Ekim 2025 tarihinde hizmete açıldı.

Ankara'nın büyük iş merkezlerinden YDA Center'da bulunan şubenin açılış törenine Çin'in Türkiye'deki diplomatik misyonlarının temsilcileri, yerel düzenleyici kurum yetkilileri ve iki ülkeden kurum ve şirket temsilcileri katıldı.

1 Aralık 2017 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan operasyonel bankacılık lisansını alan Bank of China Türkiye, o günden bu yana Türkiye'deki şirket ve kurumlara hizmet sunuyor.

Çin- Türkiye işbirliğiyle son yıllarda hayata geçirilen ve Bank of China Türkiye'nin katkısıyla tamamlanan Kumport Limanı ve Çanakkale Köprüsü gibi büyük ölçekli ve simgesel projeler, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini yeni bir seviyeye taşıdı. Bank of China Türkiye iki ülke arasında sermaye akışının sağlanması ve projelerin hayata geçirilmesi süreçlerinde önemli rol üstlendi. Çin-Türkiye finansal ve ekonomik işbirliğinin derinleşmesinde yeni bir kilometre taşı niteliğinde olan Ankara şubesinin açılışı, iki ülke arasındaki finansal bağların güçlendirilmesi, işbirliğinin derinleştirilmesi ve ticari ilişkilerin genişletilmesi açısından büyük önem ifade ediyor.

Bank of China'nın yayımladığı basın bülteninde bankanın, Ankara şubesinin açılışını bir fırsat olarak değerlendirerek, Çin-Türkiye stratejik işbirliği çerçevesi doğrultusunda iki ülkenin öncelikli projelerine tam destek sağlamayı ve yerel ekonomik kalkınmaya ve piyasa canlılığına kapsamlı finansal hizmetlerle katkıda bulunmayı hedeflediği belirtiliyor. Finansal gücü aracılığıyla iki ülkenin şirketleri arasında sınır ötesi işbirliğini kolaylaştıracak bir köprü kurmak da bankanın hedefleri arasında yer alıyor.

Küresel operasyon ağı avantajlarıyla "Kuşak ve Yol" girişiminin yüksek kaliteli inşasını aktif biçimde desteklemeyi sürdüren Bank of China, iki ülke halklarının refahının artmasına sürekli katkıda bulunmak üzere Türkiye'nin altyapı inşası, sanayileşme dönüşümü ve uluslararası ticaretinin gelişimi alanlarında da daha büyük bir rol üstlenmeyi planlıyor.

Sektör uzmanlarına göre Ankara şubesinin kurulması, Bank of China'nın ulusal stratejilere yönelik hizmeti ve "Kuşak ve Yol" girişimine katkısı açısından önemli bir adım teşkil ediyor. Açılışının ardından kurumlara yönelik mevduat, kredi, havale, uluslararası ödeme, ticaret finansmanı ve finansal piyasa işlemleri gibi faaliyetlerini aktif biçimde genişletecek olan şube, Çinli ve Türk kurumsal müşterilere kapsamlı ve etkin finansal hizmetler sunacak.

Kaynak: Xinhua
