Bank of China: Çin Ekonomisi İlk Çeyrekte Güçlü Büyüme Gösterdi

BEİJİNG, 2 Nisan (Xinhua) -- Bank of China, Çin ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğine güçlü bir başlangıç yaptığını belirterek, gayrisafi yurtiçi hasılada (GSYİH) bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 4,8 büyüme beklendiğini duyurdu.

Bankanın Pazartesi günü yayımlanan raporunda, yurtdışı ortam dikkate alındığında küresel talebin canlanmakta olduğu ve uluslararası ticaret fikrinin yükselişe geçtiği belirtilerek, bu durumun Çin'in ihracat büyümesindeki sıçramaya katkıda bulunduğu ifade edildi.

Raporda, yurtiçi ortama bakıldığında tüketimin beklenenden daha iyi performans sergilemesi, imalat yatırımının hızlanması, üretimin kademeli olarak toparlanması ve sanayi güncelleme ve dönüşüm trendinin belirgin olması sayesinde ekonomideki dahili büyüme ivmesinin güçlendiği kaydedildi.

Raporda, Çin'in ikinci çeyrekteki GSYİH büyümesinin yaklaşık 5,1 civarında olacağı tahmin edildi.

İleriye dönük olarak ise ikinci çeyrekte hizmet tüketimi potansiyelinin daha fazla artmasının beklendiği belirtildi.

Öte yandan mali politikanın, altyapı yatırımlarındaki yüksek büyüme oranını sürdürmeye yardımcı olacak kapsamlı politika araçları yelpazesinden yararlanarak, sunduğu mevcut desteği büyük oranda artıracağı da kaydedildi.