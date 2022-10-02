BANJA LUKA - Bosna Hersek'te genel seçim - Bosnalı Sırp lider Dodik oyunu kullandı Güncel Haberler Bosna Hersek'te kanton, entite ve ulusal parlamentolar ile Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin belirleneceği seçimde halk oylarını kullanıyor. Bosna Hersek'te kanton, entite ve ulusal parlamentolar ile Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin belirleneceği seçimde halk oylarını kullanıyor. Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanlığı için aday olan Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği (SNSD) Genel Başkanı Milorad Dodik, Banja Luka'da oyunu kullandı. Kaynak: AA / Güncel Güncel Haberler

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