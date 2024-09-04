Bangsamoro Tarım Bakanı Türkiye'deki Tarım Tecrübelerini İncelemek İçin Antalya'ya Geldi

Bangsamoro Tarım, Balıkçılık ve Ziraat Reformu Bakanı Mohammad Shuaib Yacob, Türkiye'de ve Antalya'da üst düzey altyapıya sahip tarımsal üretim tesisleri olduğunu, Antalya gezisiyle elde edecekleri tecrübeleri Bangsamoro'da uygulamak istediklerini söyledi.

Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi Tarım, Balıkçılık ve Ziraat Reformu Bakanı Yacob, beraberindeki heyetle Türkiye'nin tarım faaliyetlerini yerinde incelemek üzere Antalya'ya geldi.

Alanında uzman ekipler ve akademisyenlerle toplantı yapan Bakan Yacob, kentteki tarımsal üretim alanlarını, seraları ve tesisleri gezerek incelemelerde bulundu.

Yacob, AA muhabirine, Deniz Feneri Derneğinin daveti üzerine tarımsal faaliyetleri yerinde görmek ve incelemek üzere Antalya'ya geldiklerini, Türkiye'nin tarımdaki tecrübelerinden yararlanmak istediklerini söyledi.

Bangsamoro'nun 5 yıl önce özerk bölge olduğunu hatırlatan Yacob, "Özerk bölge olmamızda Türkiye'nin çok büyük desteğini gördük, hep yanımızda oldu. Türkiye, çok büyük bir ülke. Verimli topraklara sahip, teknolojik altyapısı ile tarımsal faaliyetlerde çok fazla tecrübesi var. Bangsamoro'da verimli topraklara sahibiz. Türkiye ile tarımsal alanda işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Bangsamoro'nun tropik ikliminden dolayı çeşitli tropik meyvelerin yetiştirildiğini dile getiren Bakan Yacob, şunları kaydetti:

"Bölgemizde çok çeşitli sebze ve meyveler yetiştiriliyor. Özellikle birinci sırada muz geliyor. Muzu ihraç ediyoruz. Yine kakao, kahve ve mango üretimimiz yaygın. Bunlarda kaliteyi artırma çalışmalarımız var. İhraç etmeye yönelik pazar oluşturma hedeflerimiz var. Ilıman tropik havası nedeniyle Bangsamoro ile Antalya benzer özelliklere sahip. Bu yüzden Antalya'ya geldik. Antalya'da üst düzey teknolojik altyapıya sahip üretim tesisleri var. Antalya'dan elde edeceğimiz tecrübeleri Bangsamoro'da uygulamak istiyoruz."

"Hem sivil toplum kuruluşları hem akademisyenlerle bilgi transferleri olacak"

Deniz Feneri Derneği Genel Başkan Yardımcısı İsmail Tuğrul, dernek olarak 10 yılı aşkın süredir bölgede yetimhaneler, mescitler, kalkınma projeleri yaptıklarını anlattı.

Tuğrul, 2019'dan sonra Türkiye'deki 6 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek bölgede üniversite düzeyinde eğitim veren Bangsamoro Türk Eğitim Akademisi'ni hayata geçirdiklerini ifade etti.

Bölgenin kalkınması için Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının, bölgedeki kamu yapısıyla işbirliği yaptığını kaydeden Tuğrul, "Bölgenin eğitim, ziraat ve teknolojisinin gelişmesi için oralara bilgi transferi yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Zaman zaman tecrübe paylaşımı için devlet kademesini Türkiye'de misafir ettiklerini belirten Tuğrul, şunları söyledi:

"Tarım, Balıkçılık ve Ziraat Reformu Bakanı Yacob'u da Türkiye'de tarımın merkezi Antalya olduğu için burada misafir ediyoruz. Burada ziraat fakültelerinden akademisyenlerle buluşturduk. İnşallah orada tarımın, hayvancılığın, su ürünlerinin gelişmesi konusunda işbirliklerimiz olacak. Hem sivil toplum kuruluşları hem akademisyenlerle bilgi transferleri olacak. Seraları ve uygulamaları da kendisine göstereceğiz. Antalya'nın tarımı Bangsamoro'ya örnek olacak diyebiliriz."

Bölgede halen tarımın ilkel yöntemlerle devam ettiğine dikkati çeken Tuğrul, hem üretimin artırılması hem de artan üretimin pazarlanması konusunda destek olacaklarını söyledi.

Tuğrul, "Tropikal iklime sahip, tropikal ürünlerin yetiştiği bir yer ama ürünlerini yurt dışına çıkaramıyorlar. Milli gelirin 200 doların altında olduğu fakir bir ülke. Burada yapılacak katkılarla bu ürünlerin işlenip dışarıya satılması hayatlarına da katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

2019 yılında özerk yönetim hakkı aldılar

Filipinler'de Moro İslami Kurtuluş Cephesi ve Filipinler ordusu arasında yaklaşık 60 yıl süren savaşın ardından ateşkes yapılmış, sonrasında ülkenin güneyindeki Müslüman Mindanao bölgesinde 21 Ocak ve 6 Şubat 2019'da referanduma gidilmişti.

Halkın kapsamlı özerklik getiren Bangsamoro Organik Yasası'nı kabul etmesinin ardından bölge Bangsamoro Özerk Bölgesi olarak tanınmıştı.