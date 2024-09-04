Üye Girişi
Haberler

Bangsamoro Tarım Bakanı: Türkiye'deki tarım politikaları örnek olacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bangsamoro Tarım, Balıkçılık ve Ziraat Reformu Bakanı Mohammad Shuaib Yacob, Türkiye'deki tarım ve hayvancılık politikalarının kendi ülkelerindeki toprak reformlarına örnek olacağını söyledi. Bakan Yacob, Türkiye'nin tarım faaliyetlerini incelemek üzere Bursa'daki TİGEM Karacabey İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Bangsamoro Tarım, Balıkçılık ve Ziraat Reformu Bakanı Mohammad Shuaib Yacob, Bursa Karacabey TİGEM İşletme Müdürlüğü ve Türkiye'de gördükleri tarım ve hayvancılık politikalarının, kendi ülkelerindeki toprak reformlarına örnek olacağını söyledi.

Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi Tarım, Balıkçılık ve Ziraat Reformu Bakanı Yacob, beraberindeki heyetle Türkiye'nin tarım faaliyetlerini yerinde incelemek üzere Bursa'daki, Tarım ve Orman Bakanlığı TİGEM Karacabey İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bakan ve heyeti gezdiren İşletme Müdür Yardımcısı Haluk Ramazan Aydoğan başkanlığındaki TİGEM kadroları, heyete üretim alanlarıyla ilgili bilgiler verdi.

TİGEM'in tarım uygulamaları ve hayvancılık konusundaki çalışmalarını ilgiyle dinleyen Bakan Yacob, AA muhabirine, işletmedeki gen koruma ve sürdürülebilir üretim politikalarından etkilendiklerini söyledi.

TİGEM'in kendilerine gösterdiği olanaklardan çok memnun kaldıklarını vurgulayan Bakan Yacob, "Özellikle devletin stratejik olarak çiftlikleri nasıl yönettiğini öğrendik ve buradaki en iyi örnekleri kendi ülkemizde de uygulamayı düşünüyoruz. Bu bağlamda gerek atçılık olsun, gerek tohum ve tahıl üretimi olsun bu örnekler çok değerliydi bizim için." diye konuştu.

TİGEM'deki tarım ve hayvancılık politikalarından istifade etmek istediklerini belirten Yacob, şöyle konuştu:

"Buradaki farklı örneklerde anladık ki, devlet özellikle farklı türlerin hem yetiştirilmesi hem de sürdürülebilir olması açısından bu konuya çok önem veriyor. Buna önem vermesi bizi etkiledi açıkçası, özellikle türlerin korunması, mesela Karacabey'e özel bir koyun türü vardı, bunun ve farklı türlerin korunması, devletin buna önem vermesi bizi etkiledi. İlk önce özellikle buğdayın ve tohumun nasıl hazırlandığını, kaliteye verilen önemi gördük. Özellikle hayvan yetiştiriciliği konusunda hem at hem de sığırların yetiştirildiği alanları gördük. Devletin bu konuda kullandığı yöntemler ve onları yetiştirmek için verdiği özveri, kullandığı teknolojiler bizi çok etkiledi. Bu konuda devleti çok takdir ediyoruz."

Yacob, işletmede kullanılan teknolojinin de kendilerini etkilediğini anlatarak, şunları söyledi:

"Tarımın yönetimi, hasat kontrolü konusunda kullanılan yüksek teknoloji bizi etkiledi. Devletin bu konuda yaptığı yatırımlar bize ilham kaynağı oldu. Bizim burada olma sebebimiz kendi bölgemizdeki politikalarımızı nasıl geliştireceğimize yön vermek. Burada gördüğümüz en iyi örnekler bize ilham kaynağı oldu. Bizim politika geliştirmemiz için Türkiye'nin nasıl politikalar geliştirdiğini örnek alarak yeni stratejik planlarımızı oluşturmayı düşünüyoruz. Bangsamoro bölgesine döndüğümüzde burada öğrendiklerimizi uygulama konusunda, aksiyona geçeceğimiz politikaları, regülasyonları buna göre revize edeceğiz."

Çiftçi ve işçilerin eğitimli olması örnek oluyor

TİGEM kadrolarıyla ilgili de bilgi alan Yacob, şöyle konuştu:

"Burada çiftlikte çalışanların belli kalifikasyonda, eğitimde olması bizi etkiledi. Biz de Bangsamoro'ya döndüğümüzde kendi çitçilerimizi, işçilerimizi eğitmek konusunda yeni reformlar geliştirmeyi ve uygulamayı düşünüyoruz. Türk devletine ve İşletme Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Türk halkına da çok teşekkür ediyorum. Umarım bu işbirliği gelecekte de devam eder. Türk halkına özellikle barışçıl olduğu, bize en iyi örnekleri gösterdikleri için müteşekkiriz. Bu işbirliğinin bize geri döndüğümüzde hem tarım verimliliği hem balıkçılık hem de toprak reformu konusunda faydalı dönüşler oluşturmasını umuyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Tarım bursa

Beştepe'de Erdoğan-Sisi zirvesi! 2 ülke arasında 17 anlaşma imzalandı

Beştepe'de Erdoğan-Sisi zirvesi! 2 ülke arasında 17 anlaşma imzalandı

 Ankara'da resmi törenle karşılanan Sisi, Türk askerini 'Shukran asker' diyerek selamladı

Türk askerini selamlama şekli karşılamaya damga vurdu

 Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'nun restine yanıt: Kimse yargıyı tehdit edemez, parmak sallayamaz

İmamoğlu "Hodri meydan" dedi, Adalet Bakanı'ndan yanıt gecikmedi
Anne ve kızını sokak ortasında böyle darbetti! O anlar kamerada

Yer: Diyarbakır! Biri de bu magandanın karşısına dikilip "Ne yapıyorsun?" demedi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Otavio kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? BUSKİ Bursa su kesintisi! Nilüfer, Osmangazi, Karacabey 4-5 Eylül Bursa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? N'Golo Kante kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ne kadro bildirmesine kaç saat kaldı? Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 4 Eylül Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Kepez, Manavgat 4-5 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef eleme adayları kim? 4 Eylül Çarşamba bugün kim potaya gitti? Adana ASKİ su kesintisi! Yüreğir, Sarıçam, Karataş 4-5 Eylül 2024 Adana su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 4 Eylül Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, İslahiye 4-5 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title