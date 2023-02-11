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Bangladeşliler, Türkiye'deki depremzedelere yardım için seferber oldu

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Bangladeşliler, Türkiye'deki depremzedelere yardım için seferber oldu

Bangladeşliler "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere destek olmak için seferber oldu.

Bangladeşliler "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere destek olmak için seferber oldu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) Bangladeş'in başkenti Dakka'daki ofisinde depremzedeler için yardım malzemeleri toplanıyor.

Binlerce Bangladeşli, "asrın felaketi"nden etkilenenlerle dayanışma göstermek için buraya tonlarca malzeme getirdi.

Ofis, içinde ağırlıkla kışlık kıyafet olan yardım paketleriyle doldu taştı.

TİKA Dakka Program Koordinatörü Şevki Mert Barış AA muhabirine yaptığı açıklamada, dost ülke Bangladeş'in halkından yardım yağdığını söyledi.

Barış, yardımların toplanma süresini 20 Şubat'a kadar uzatma karar verdiklerini belirtti.

Ülkenin Chattogram kentinden bir doktor, sosyal medyadaki görüntülerde, depremin neden olduğu yıkımı gördüğünde şoke olduğunu söyledi.

İş adamı Hamdan Abdullah da Türkiye'nin Bangladeş'in en güvenilir dostlarından olduğuna dikkati çekti.

Abdullah, "Bizi ihtiyacımız olduğunda her zaman destekleyen Türkiye'deki kardeşlerimizin yanında olmalıyız." dedi.

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Kaynak: AA / Güncel

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