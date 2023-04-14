Bangladeşli Müslümanlar Camide İftar İçin Bir Araya Geldi

DAKKA, 14 Nisan (Xinhua) -- Bangladeşli Müslümanlar, Ramazan ayı boyunca başkent Dakka'da bulunan Beyt-ül Mükerrem Ulusal Camii'nde iftar ve namaz için bir araya geliyor.