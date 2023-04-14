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Bangladeşli Müslümanlar Camide İftar İçin Bir Araya Geldi

Bangladeşli Müslümanlar Camide İftar İçin Bir Araya Geldi

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DAKKA, 14 Nisan (Xinhua) -- Bangladeşli Müslümanlar, Ramazan ayı boyunca başkent Dakka'da bulunan Beyt-ül Mükerrem Ulusal Camii'nde iftar ve namaz için bir araya geliyor.

Bangladeşli Müslümanlar Camide İftar İçin Bir Araya GeldiBangladeş'in başkenti Dakka'daki Beyt-ül Mükerrem Ulusal Camii'nde oruçlarını açarak iftar yapan insanlar, 10 Nisan 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

DAKKA, 14 Nisan (Xinhua) -- Bangladeşli Müslümanlar, Ramazan ayı boyunca başkent Dakka'da bulunan Beyt-ül Mükerrem Ulusal Camii'nde iftar ve namaz için bir araya geliyor.

Bangladeşli Müslümanlar Camide İftar İçin Bir Araya GeldiBangladeş'in başkenti Dakka'daki Beyt-ül Mükerrem Ulusal Camii avlusundaki iftarlık tabaklar, 10 Nisan 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeşli Müslümanlar Camide İftar İçin Bir Araya GeldiBangladeş'in başkenti Dakka'daki bir mescitte iftarlık tabakları hazırlayan bir görevli, 10 Nisan 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeşli Müslümanlar Camide İftar İçin Bir Araya GeldiBangladeş'in başkenti Dakka'daki bir mescitteki iftarlık tabaklar, 10 Nisan 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeşli Müslümanlar Camide İftar İçin Bir Araya GeldiBangladeş'in başkenti Dakka'daki Beyt-ül Mükerrem Ulusal Camii'nde cemaatle namaz öncesi iftara katılan insanlar, 10 Nisan 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeşli Müslümanlar Camide İftar İçin Bir Araya GeldiBangladeş'in başkenti Dakka'daki Beyt-ül Mükerrem Ulusal Camii'nde cemaatle namaz öncesi iftara katılan insanlar, 10 Nisan 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeşli Müslümanlar Camide İftar İçin Bir Araya GeldiBangladeş'in başkenti Dakka'daki Beyt-ül Mükerrem Ulusal Camii'nde iftara katılan insanlar, 10 Nisan 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeşli Müslümanlar Camide İftar İçin Bir Araya GeldiBangladeş'in başkenti Dakka'daki Beyt-ül Mükerrem Ulusal Camii'nde cemaatle namaz öncesi iftara katılan insanlar, 10 Nisan 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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