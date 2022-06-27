Bangladeşli kadından tatil için geldiği Gaziantep'te, 'Kocam kızımı kaçırdı' suçlaması

Olay, 10 gün önce Karagöz Mahallesi'nde bir otelde meydana geldi. Syeda Gulshana Begüm (30), eşi Parvez Shah Husam ve kızı Ruqaiyyah Shah Hussain (3), 20 gün önce tatil için İngiltere'den Türkiye'ye geldi. İlk olarak Antalya'ya giden aile, daha sonra 16 Haziran'da Gaziantep'e geldi. Burada 2 gün kalan aile, 18 Haziran günü otelden ayrılmak istedi. İddiaya göre, Parvez Shah Husam, resepsiyonda bulunduğu sırada eşini unuttuğu bir eşyasını almak için odaya gönderdi. Resepsiyonda çıkış işlemlerini yapan Parvez Shah Husam ise kızını da yanına alarak otelden ayrıldı.

Syeda Gulshana Begüm, kızının eşi tarafından nereye kaçırıldığını bilmediğini ve bir an önce çocuğuna kavuşmak istediğini belirterek, "Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum. Kızım için endişeleniyorum. Eşimle de aramızda herhangi bir sorun yoktu. Neden böyle yaptı, anlam veremedim. Yetkililerden kızımın bulunması için destek bekliyorum" dedi.