Bangladeşli Hindular Saraswati Puja Festivali'ni Kutluyor Güncel Haberler Bangladeş'teki Hindu topluluğu Perşembe günü, bilgi, bilgelik, sanat ve müziğin Hindu Tanrıçası Saraswati'ye tapınarak Saraswati Puja Festivali'ni kutladı. Bangladeş'teki Hindu topluluğu Perşembe günü, bilgi, bilgelik, sanat ve müziğin Hindu Tanrıçası Saraswati'ye tapınarak Saraswati Puja Festivali'ni kutladı. Festival, Perşembe sabahından bu yana Hinduları başkent Dakka'daki ve ülkenin başka yerlerindeki tapınaklarda biraraya getirdi. Geleneksel olarak yeni yürümeye başlayan Hindu çocukları, Saraswati festivali gününde eğitim ve öğrenimle tanıştırılıyor ve bu ritüele Bangladeş'te "Hatekhori" deniyor. Başlıca Hindu tapınakları, okullar, kolejler, üniversiteler ve diğer eğitim kurumları, festivalin kutlamalarını geleneksel eğlence ve dini coşkuyla sergiliyor. Bangladeş Cumhurbaşkanı M Abdul Hamid ve Başbakan Şeyh Hasina, Saraswati festivali dolayısıyla Hindu topluluğu üyelerini ayrı ayrı mesajlarla kutladı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Dakka'dan bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Bangladeş Güncel Haberler

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