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Bangladeşli Fotoğrafçı Shahidul Alam, Filistin'e Destek İçin Aldığı Fahri Doktorasını İade Etti

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Bangladeşli fotoğrafçı ve insan hakları aktivisti Shahidul Alam, Filistin ile dayanışma eylemlerine destek vermek amacıyla Londra Sanat Üniversitesi'nden aldığı fahri doktorasını geri verdi. Alam, Filistin'e destek gösterilerine katılan öğrencilerin görmezden gelindiğini ve üniversitenin İsrail'le işbirliği yaptığını savundu.

Bangladeşli fotoğrafçı ve insan hakları aktivisti Shahidul Alam, dünya genelindeki Filistin ile dayanışma eylemlerine destek vermek için Londra Sanat Üniversitesinden (UAL) aldığı fahri doktorasını iade etti.

Daha önce de Filistin'i destekleyen paylaşımlarda bulunan Alam, yayımladığı basın bülteninde, Filistin ile dayanışmanın bir simgesi olarak 2022'de İngiltere'nin başkenti Londra'da UAL'den aldığı fahri doktorasını geri verdiğini açıkladı.

Alam, dünya genelindeki kampüslerde düzenlenen Filistin'e destek gösterilerine katılan UAL öğrencilerinin görmezden gelindiğine işaret ederek, UAL'nin İsrail'le bağlantısı olan kurumlarla işbirliği yaptığını savundu.

Basın bülteninde, "Alam, bu şartlar altında üniversite ile ilişkisini sürdüremezdi. Bu bağlamda, fahri doktorasını iade ettiğine dair üniversite yönetimi de bilgilendirildi." sözlerine yer verildi.

Bu arada, Kasım 2023'te Filistin'i destekleyen paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle Bangladeşli Alam'ın Almanya'daki sergileri iptal edilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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