Bangladeş Yüksek Mahkemesi Cemaat-i İslami'nin Seçimlere Katılma Kararını Bozdu

Bangladeş Yüksek Mahkemesi Cemaat-i İslami'nin Seçimlere Katılma Kararını Bozdu
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Bangladeş Yüksek Mahkemesi, 2013'te laiklik ihlali gerekçesiyle seçimlerden men edilen Cemaat-i İslami Partisi'nin yeniden seçimlere katılmasının önünü açtı. Partinin kaydı yeniden Seçim Komisyonu tarafından kabul edildi.

Bangladeş'te Yüksek Mahkeme, laiklikle ilgili anayasal hükmü ihlal ettiği gerekçesiyle 2013'te genel seçimlerden men edilen Cemaat-i İslami Partisi hakkındaki kararı bozarak, partinin yeniden seçimlere katılmasının önünü açtı.

Bangladeş resmi ajansı Bangladesh Sangbad Sangstha'nın (BSS) haberine göre, Yüksek Mahkeme, Cemaat-i İslami Partisi hakkında 2013'te alınan kararı bozdu.

2013 yılında Seçim Komisyonu tarafından kaydı silinen Cemaat-i İslami Partisi, yeniden resmi parti statüsü kazandı.

Seçim Komisyonu, Cemaat-i İslami'yi yeniden siyasi parti listesine alarak seçimlere katılmasının önünü açtı.

Partinin seçimlere katılması, 2013'te yasaklanmıştı

Yüksek Mahkeme, 2013'te, laiklik karşıtı uygulamaları olduğu gerekçesiyle Cemaat-i İslami Partisinin seçimlerde yer almasını yasaklamış ve partinin Seçim Komisyonundaki kaydını silmişti.

Bangladeş, aylarca süren kanlı savaşın ardından 1971'de Pakistan'dan bağımsızlığını kazanmış, Cemaat-i İslami Partisi, savaş sırasında Pakistan ordusuyla işbirliği yaptığı iddiasıyla eleştirilmişti.

2009 yılında dönemin Başbakanı Şeyh Hasina tarafından kurulan Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi, bağımsızlık savaşı sırasında iktidarda olan Cemaat-i İslami ile muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi yöneticilerinden 20'den fazla önde gelen ismi idama mahkum etmiş, bunların bazıları infaz edilmişti.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
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