Bangladeş ve Pakistan Dışişleri Görüşmeleri Gerçekleşti

Bangladeş geçici hükümeti Dışişleri Danışmanı Touhid Hossain, Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Amna Baloch ile ikili ilişkileri görüştü.

United News of Bangladesh (UNB) ajansının haberine göre, ülkeyi ziyaret eden Baloch, başkent Dakka'da "Dışişleri Bakanlığı Görüşmeleri" kapsamında Hossain ile bir araya geldi.

Hossain ve Baloch, turizm, kültürel etkileşim, Arakanlı Müslümanların yerinden edilmesi, uluslararası alanda işbirliği gibi konularda ikili ilişkileri ele aldı.

Pakistan ve Bangladeş arasında 15 yılın ardından ilk kez düzenlenen "Dışişleri Bakanlığı Görüşmeleri" kapsamında Hossain ve Baloch, iki ülke arasındaki ilişkileri derinleştirme konusunda mutabık kaldı.

Baloch, Bangladeş'te geçici hükümetin başkanı Yunus ile de görüştü

Bangladeş'te geçici hükümete "başdanışman" sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus ile de bir araya gelen Baloch, iki ülkenin potansiyeli üzerine çalışması gerektiğini belirtti.

Yunus, ticaret, gençlik ve kültür programları gibi konularda Pakistan ile ilişkilerin derinleştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bazı sorunlar var ve bunların üstesinden gelip ilerleme yolları bulmalıyız." dedi.

Öte yandan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar'ın da nisan sonunda Bangladeş'i ziyaret etmesi bekleniyor. Dar'ın bu ziyareti, 2012'den bu yana bir Pakistan Dışişleri Bakanı'nın bu ülkeye ilk ziyareti olacak.