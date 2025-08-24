Bangladeş ve Pakistan Arasındaki İlişkiler Güçleniyor

Bangladeş ile Pakistan, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme, ticareti artırma ve bölgesel işbirliğini canlandırma konusunda anlaştı.

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, 13 yıl aradan sonra Bangladeş'i ziyaret eden ilk Pakistanlı dışişleri bakanı olarak Bangladeş Geçiş Hükümeti Başdanışmanı Muhammad Yunus ile görüştü.

Bangladeş basınında yer alan haberlere göre Yunus ve Dar görüşmede, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, eğitim ve kültürel işbirliklerinin artırılması ve bölgesel işbirliğinin canlandırılması konularını ele aldı.

Yunus, Pakistan ve Bangladeş arasındaki tüm potansiyel alanlarının canlandırılmasının önemini vurgulayarak, ikili ticarette ilerleme sağlanması çağrısında bulundu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede "iki ülke arasındaki eski bağlantıların canlandırılması, gençler arası ilişkilerin artırılması, ulaşım ve ticaret ile ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi" gibi konuların görüşüldüğünü bildirdi.

Bangladeş ve Pakistan, görüşmenin ardından, diplomatik ve resmi pasaport sahipleri için vizesiz seyahati mümkün kılan anlaşma imzaladı.

İki ülke anlaşmanın yanı sıra ticaret, kültürel değişim, dış hizmet akademileri, haber ajansları ve stratejik araştırma enstitüleri alanlarında işbirliği için 5 mutabakat zaptına imza attı.

İmza töreninin ardından Dar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1971'deki savaşla ilgili anlaşmazlıkların zaten ele alındığını ve geçmişteki görüşmelerle çözüme kavuşturulduğunu savunurken, Bangladeş geçici hükümeti Dışişleri Danışmanı Touhid Hossain ise Dar'ın yorumlarını reddetti.