Bangladeş Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde Nadir Görülen Beyaz Kaplan Dünyaya Geldi DAKKA, 14 Haziran (Xinhua) -- Dakka Hayvanat Bahçesi diye de bilinen Bangladeş Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde Pazartesi günü kaplan kafesinde birbirleriyle oynayan iki Bengal kaplan yavrusu görüntülendi. DAKKA, 14 Haziran (Xinhua) -- Dakka Hayvanat Bahçesi diye de bilinen Bangladeş Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde Pazartesi günü kaplan kafesinde birbirleriyle oynayan iki Bengal kaplan yavrusu görüntülendi. İki aylık yavrulardan biri, nadir görülen beyaz bir yavru. Bu kaplan yavrusunun solgun rengi, feomelanin pigmenti eksikliğinden kaynaklanıyor. Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Bangladeş Ulusal Hayvanat Bahçesi'ndeki kafeslerinde birlikte oyun oynayan kaplan yavruları, 13 Haziran 2022. (Fotoğraf: Xinhua) Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Bangladeş Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde Bengal kaplanı yavruları anneleriyle birlikte görülüyor, 13 Haziran 2022. (Fotoğraf: Xinhua) Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Bangladeş Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde beyaz bir Bengal kaplanı yavrusu görülüyor, 13 Haziran 2022. (Fotoğraf: Xinhua) Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Bangladeş Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde beyaz bir Bengal kaplanı yavrusu görülüyor, 13 Haziran 2022. (Fotoğraf: Xinhua) Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Bangladeş Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde beyaz bir Bengal kaplanı yavrusu görülüyor, 13 Haziran 2022. (Fotoğraf: Xinhua) Xinhua / Güncel Güncel Haberler

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