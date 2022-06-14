Bangladeş Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde Nadir Görülen Beyaz Kaplan Dünyaya Geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bangladeş Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde Nadir Görülen Beyaz Kaplan Dünyaya Geldi

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Bangladeş Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde Nadir Görülen Beyaz Kaplan Dünyaya Geldi

DAKKA, 14 Haziran (Xinhua) -- Dakka Hayvanat Bahçesi diye de bilinen Bangladeş Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde Pazartesi günü kaplan kafesinde birbirleriyle oynayan iki Bengal kaplan yavrusu görüntülendi.

DAKKA, 14 Haziran (Xinhua) -- Dakka Hayvanat Bahçesi diye de bilinen Bangladeş Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde Pazartesi günü kaplan kafesinde birbirleriyle oynayan iki Bengal kaplan yavrusu görüntülendi. İki aylık yavrulardan biri, nadir görülen beyaz bir yavru. Bu kaplan yavrusunun solgun rengi, feomelanin pigmenti eksikliğinden kaynaklanıyor.

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Bangladeş Ulusal Hayvanat Bahçesi'ndeki kafeslerinde birlikte oyun oynayan kaplan yavruları, 13 Haziran 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Bangladeş Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde Bengal kaplanı yavruları anneleriyle birlikte görülüyor, 13 Haziran 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Bangladeş Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde beyaz bir Bengal kaplanı yavrusu görülüyor, 13 Haziran 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Bangladeş Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde beyaz bir Bengal kaplanı yavrusu görülüyor, 13 Haziran 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Bangladeş Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde beyaz bir Bengal kaplanı yavrusu görülüyor, 13 Haziran 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Xinhua / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title